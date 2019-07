Amikor egy nő édesanyává válik, gyakran kényszerül arra, hogy feladja korábbi munkáját. Vagy nem tudja zsúfolt napirendjét vállalni, vagy több időt szeretne a gyermekével tölteni, esetleg az anyává válás tette más emberré, és már nem érdekli az a munka, amit korábban végzett.

Mivel egy vagy több gyermek mellett nem mindig kiszámítható az élet, a munkába állás időpontja jobban kitolódhat, mint szeretnénk. Ilyenkor lehet a kisgyermekes anyák számára Jolly Joker az otthonról végzett munka. Persze nagyon jól hangzik, hogy egy nő egyszerre ott van a gyereke mellett, meg az ebédet is megfőzi, kitakarít, sőt még pénzt is kap, a helyzet azért nem egészen ilyen idilli. Ha te is a home office lehetőségét fontolgatod, vedd sorra a leendő előnyöket és hátrányokat!

Elsőként lássuk, miért lehet jó választás az otthonról végzett munka!

Rugalmasan, saját időbeosztásodnak megfelelően gazdálkodhatsz a rád bízott feladattal. Nem kell értékes perceket, órákat pazarolnod arra, hogy bejuss a munkahelyedre.

Bármikor félbeszakíthatod a munkát, akkor tartasz ebédszünetet, amikor megéhezel, vagy ha éppen egy feladat végére érsz.

Nem kell másokhoz alkalmazkodnod. Nincs senki körülötted, aki csendet kérne, amikor te heavy metallal inspirálnád magad, és olyan sem, aki munkahelyi pletyózásra hívna, amikor épp egy határidős munkának szeretnél a végére érni. Azon sem kell senkivel viaskodnod, menjen-e a klíma, vagy ki lehet-e nyitni az ablakot.

Fittyet hányhatsz a munkahelyi dress code-ra. Ha ahhoz szottyan kedved, otthon nyugodtan flangálhatsz pólóban és rövidnadrágban kosztüm helyett.

Otthon és munkahely egyben – így dolgozz otthonról kényelmesen

A home office jelentheti, hogy teljes munkaidőben otthonról dolgozunk, vagy csak időnként – esténként, netán a hét pár napján – végezzük a munkánkat irodán kívül. Ez egyrészt lehet nagyon kényelmes, de csak akkor, ha megfelelő hozzá a környezet. Ebben segítünk most. Olvasd tovább!

Mivel a munkaidőd otthon töltöd, nem kell ingázásra és munkahelyi ebédekre költened, így jócskán lefaraghatsz a kiadásaidból.

Ha az introvertáltak táborát gyarapítod, kimondottan nagy ajándék, ha nem kell munkába menet a tömegközlekedési eszközökön mások mellé préselned magad, a munkahelyeden pedig nem kell csendesebb zugokat keresned, hogy nyugodtan telefonálhass – anélkül, hogy mások akaratlanul is hallanák, kivel és miről társalogsz.

A felsorolt előnyök ellenére azért ne hidd, hogy kizárólag felhőtlen és zavartalan annak az élete, aki home office munkarendben dolgozik!

Mielőtt belevágnál az otthoni munkába, érdemes a nehézségeket is számításba venned.

Ha otthonról dolgozol, hatalmas önfegyelemre van szükséged, hogy az idődet valóban a feladataid teljesítésével töltsd, ne pedig a közösségi média görgetésével vagy a kedvenc sorozatod vég nélküli nézésével. Mivel otthon egyszerre több mindent csinálsz, nehéz olyan szigorú menetrendet tartanod, mintha a munkahelyeden ülnél. Így pedig könnyen elcsúszhatsz a feladataiddal.

Bármennyire is motiváló azt érezni, a kollégák nem vonják el a figyelmed a feladataidról, egy idő után unalmas lehet egész nap egyedül lenni. Bár a családod ott lehet körülötted, könnyen elmagányosodhatsz, ha otthonról dolgozol. Néha jólesik az embernek szakmai témákról csevegni, ráadásul értékes kapcsolatoktól is megfoszthatod magad, ha naphosszat csak otthon kuksolsz.

A home office akkor is hátrányt jelenthet, ha valamire nagyon gyorsan kellene választ kapnod, személyesen viszont nem, csak e-mailben vagy telefonon teheted fel a kérdéseid. Ha hiányzik a személyes kontaktus közted és a munkatársaid között, könnyen azon kaphatod magad, hogy a telefonszámlád az egekbe szökkent. Ráadásul akik fizikailag kevésbé vannak jelen a cég életében, könnyen kieshetnek az üzleti vérkeringésből, és emiatt kevésbé számíthatnak például előléptetésre.

Mivel nem igazán mozdulsz ki otthonról, fokozottan számolnod kell az ülőmunka egészségre gyakorolt negatív hatásaival. Ilyen lehet többek között a hát- és nyakfájdalom, a potenciális szív- és érrendszeri megbetegedés, a fáradékonyság, a fokozódó visszeres problémák. Emellett az izmok, a szövetek és a belső szervek is megsínylik, ha túl sokat ülsz egy helyben. Rossz hír, de az ülőmunka még hizlal is: amellett, hogy nem mozogsz eleget, állandó késztetést érezhetsz arra, hogy egyél. Az unalomból vagy jutalomként letolt falatok azonban gyorsan meglódíthatják a mérleg nyelvét.

A fenti összehasonlításból is kiderült, mennyire nem egyszerű megtalálni az egyensúlyt munka és család között. Főképp akkor nem, ha az otthonod egyben a munkahelyed is. Az otthoni munka során nehéz meghúzni a határt. Ha végzünk a munkahelyi feladatainkkal, jöhetnek a háztartási teendők. És ugyanígy fordítva. Az állandó teendők közepette ne feledkezz meg saját magadról sem! Szánj elég időt pihenésre, regenerálódásra, barátokra, sportra és a családodra!