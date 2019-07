Hamarosan édesanya lesz Tóth Gabi, akit az első három hónapban bizony nem kerültek el a rosszullétek. Túl a nehezén, boldogan mesélt várnadósságáról.

Tóth Gabi és vőlegénye Krausz Gábor, séf alig várják első közös kisbabájuk érkezését. Az énekesnő a várnadóssága első időszakát nem viselte jól, folyamatosan rosszullétek gyötörték. Túl az első trimeszteren azonban minden helyre állt és a büszke sztármami boldogan programozik kedvesével.

"Köszönjük, jól vagyunk, kerekedünk, minden a legnagyobb rendben. Jólesett már végre kiszabadulni egy kicsit" - mesélte a Borsnak Gabi, aki párjával egy autós találkozóra ment kikapcsolódni.

"Az első időszakban a fellépéseimet is lemondtam, mert akkor még vigyázni kellett mindenre, de már beléptem a második trimeszterbe, és újra tudok „normális" életet élni. Van, aki végigszenvedi az első három hónapot, én is ilyen voltam. Mindent az orvosom engedélyével csinálok, ha ő azt mondja, ne jöjjek, akkor nem jöttem volna. Egyébként nagyon szeretjük ezt a közösséget, mert mindenki laza, nincs megjátszás, és közben még szuper autókat is kipróbálhatunk. Természetesen a baba most a legfontosabb, de a terhesség nem betegség, hanem egy állapot. Bizonyos dolgokra oda kell figyelni, de ugyanúgy élvezzük az életet mindketten."