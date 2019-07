Németh Kristóf és felesége a kamerák előtt beszélt születendő babájukról.

Németh Kristóf és kedvese tavaly év végén házasodtak össze, és nem sokkal később a nászútjukon, Thaiföldön az is kiderült, hogy Zita várandós. A pár most a TV2 Mokkájában vendégeskedett, ahol kiderült, Zita már a második trimeszterben van és annak ellenére, hogy nem mondták meg a baba nemét, annyit elárultak, hogy már a nevét is tudják: L betűvel fog kezdődni.

„Már akkor megvoltak a fiú- és lánynévötletek, amikor még nem is tudtuk, hogy kisbabánk lesz, csak terveztük. Fiú- és lánynevek is vannak, annyit elmondhatunk, hogy édesapámat Németh Lórándnak hívták, a fiam Lőrinc, én kilógok a sorból, de valamilyen L betűs nevet kerestünk...”