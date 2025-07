Meghan Markle egy baklövés miatt kénytelen ingyen adni a lekvárját a vásárlóinak

Berobbant a kozmetikumok és az élelmiszerek piacára Meghan Markle, Harry herceg felesége. A tékozló hercegné számtalan terméket kezdett el forgalmazni: árul lekvárt, bort, és természetes alapanyagú szépészeti termékeket is az As Ever nevű cégén keresztül. Arra azonban nem számított, hogy ha elkezd reklámozni egy terméket a nagy elérésű Instagram-oldalán, akkor arra lesz kereslet is. Most kiderült, hogy bár még csak egy hónapja lehet megvásárolni a hercegné baracklekvárját az As Ever weboldalán, máris problémákba ütköztek az emberek a rendelés leadásánál. A népszerű termék ugyanis elfogyott a raktárokból, de ezt nem jelezte a honlap, így több száz ember hoppon maradt, miután elutalták az árát. A hercegnének a vésztervet kellett alkalmaznia a helyzet megoldása érdekében.

Meghan Markle kénytelen a vásárlóinak ingyen oda adni a baracklekvárját

Forrás: Getty Images North America

A Mirror számolt be róla, hogy azoknak a vásárlók, akik nem kapták meg a 7 font elutalása után a baracklekvárjukat, egy e-mailt kaptak, amiben az As Ever bocsánatot kér a hiba miatt, és jelezték, hogy visszautalják az árucikk árát, valamint felajánlanak egy ingyen üveg lekvárt is a kellemetlenség miatt.

A nagy kereslet miatt jelenleg nem tudjuk teljesíteni a baracklekvárra vonatkozó rendelését. A termék árát a hét végéig visszatérítjük. A visszatérítésen túl szeretnénk tudatni Önnel, hogy amikor a termék újra elérhető lesz, akkor Ön lesz az első, aki ingyenesen hozzájuthat.

- idézte a lap a vásárlóknak érkező levelet.