Hódít az ősember bőrápolási rutinja — Nemcsak gusztustalan, veszélyes is az új TikTok-trend

Dr. Mona Gohara, a Yale Orvosi Egyetem bőrgyógyász, ​​klinikai docense a kellemetlenül koszos érzet és nem éppen bizalomerjesztő látvány mellett, arra hívja fel a figyelmet, hogy a bőr nem képes az öntisztulásra — szemben például a hüvellyel —, ezért az arcmosás kihagyása a bőr, mint a legnagyobb szervünk látható károsodásához vezet. Ezért a személyes higiénia, a bőrápolás napi kötelező lépései közé tartozik, akárcsak a fogmosás.

Az „ősember bőrápolási rutinját” nem ajánlják a szakemberek

Forrás: Shutterstock

Miért fontos a bőrápolás? Ezért nem működik az ősember bőrápolási rutinja

Az arcmosás az alapja a tiszta, egészséges bőrnek, ezért annak hiánya rengeteg problémát von maga után.

1. Eltömődnek a pórusok és pattanások jelennek meg az arcon

A zsír, izzadság és a kosz, valamint a smink és a fényvédő külön-külön is a pórusok eltömődését okozzák, ha nem távolítják el rendszeresen. A szakember szerint a bőr alapos megtisztításának hiánya növeli a mitesszerek, valamint a gyulladt pattanások kialakulásának valószínűségét, különösen, ha valaki eleve hajlamos a pattanásokra. A pórusok eltömődése súlyosbíthatja a rosacea egyik típusát, a papulopustuláris rosaceát, amely gennyes göbökkel jelentkezik.

2. Krónikus bőrgyulladás alakul ki

A bőr, amely rendszeres tisztítás nélkül újra és újra ugyanazokkal az idegen anyagokkal (smink, fényvédő, kosz stb.) találkozik, idővel gyulladással reagál a terhelésre. Ha a bőr folyamatosan gyulladt állapotban van, a benne található kollagén és az elasztin lebomolhat, ami az öregedés látható jeleinek — mint a megereszkedés, ráncok — kialakulásához vezethet. Ezen túl a bőr működését biztosító, annak felszínén élő mikrobiom összetétele a mosakodás hiánya miatt felborulhat, ami a rossz baktériumok túlzott elszaporodásához vezet, és szintén gyulladást válthat ki. A gyulladásos tünetek közé tartozik a fokozott bőrpír és viszketés, valamint az ekcéma és a rosacea.

3. A barrier károsodása

A barlangi bőrápolás hívei szerint, ha minden szépségápolási terméket mellőznek, az segít helyreállítani a bőr barrierjét. Bőrgyógyászok szerint ennek épp az ellenkezője igaz. A bőrgát összetett, a felhám és a mikrobiom közötti kényes egyensúly könnyen felborulhat: a tisztítás elmaradása megzavarja a mikrobiomot, ami viszont negatívan hat a bőrgátra. Hasonlóképpen, az elhalt hámsejtek felhalmozódása és az alatta megrekedt olaj szintén gyengítheti a bőrgátat.

A bőr barrier a bőr legfelső rétegében található, sejtekből és lipidrétegekből álló védelmi rendszer.

Mennyi idő alatt alakul ki a bőrápolás hiánya miatt a károsodás?

A bőrgyógyász szakember szerint egy mosakodás nélküli hét után még a zsírosodásra vagy pattanásokra nem hajlamosak is eltömődött pórusokat tapasztalnak, és ilyenkor már a gyulladás (foltosodás, viszketés) is megjelenik. Egy hét elteltével a mikrobiom egyensúlyhiánya is hangsúlyossá válik, ami tovább fokozza a gyulladást. A bőr egyszerre zsírosabb, ugyanakkor feszül is.