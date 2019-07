Solti Ádám és felesége, Berni elárulták, természetes úton nem, csak lombikprogrammal születhet gyermekük.

Solti Ádám és kedvese, Berni csak pár hete házasodtak össze, ugyanakkor babát már évek óta terveznek. Sajnos a gyermekáldás nem adatott meg nekik, hiába próbálkoznak. A BEST magazinnak elárulták, stresszes időszakon vannak túl, és ma már tudják, hogy csak lombikkal lehet gyermekük. Ezáltal viszont sokkal felszabadultabbakká váltak.