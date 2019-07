Szabó Zsófi a közösségi oldalán tudatta a követőivel a jó hírt, hogy anyukája is egész héten vele lesz Nyíregyházán, ami a műsorvezető második otthona. Úgy tűnik, öccse is csatlakozott hozzájuk, amit a sztármami meg is osztott a követőivel.

Ritkán láthatjuk csak Szabó Zsófi jóképű öccsét, aki teljesen a nyilvánosságtól elzártan éli mindennapjait.

A büszke nővér azonban ezúttal megragadta az alkalmat, és az édesanyja, valamint az öccse társaságában szelfizett.

"Ez a kép több szempontból is igazán kedves számomra. Először is azért mert a testvérem is rajta van, amit nagyon ritkán fordul elő. Másodszor, mert azt is megengedte, hogy posztoljam. Harmadszor pedig, mert lejöttek velünk Nyíregyházára ami szintén nem gyakori. A testvérem, Gyuszkó egyébként évekig Orlandoban élt és egy éve hazaköltözött, aminek annyira de annyira örültem. Mendel Kukkónak szólitja és imádják egymást" – írta boldogan a fotója mellé Zsófi.