Nagy hírt közölt közösségi oldalán Berki Krisztián. Újabb taggal bővítették a családot.

Közösségi oldalán osztotta meg a hírt Berki Krisztián, miszerint családjuk bővül. Kutyusuk, Jack mellé most hoztak még egy kis állatot, Milkát. Már több fotót is megosztottak róla. Az egyiken Berki és Hódi Pamela lánya, Natika tartja kezében a kis ebet.

Az apuka idézte is lányát: „Apa, most ő a testvérem?” A poszt szövegéből az is megtudható, hogy a kis Milka még csak 9 hetes. Biztosan sok örömöt okoz majd nekik.