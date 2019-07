Flipper Öcsi Franciaországban élő, eltitkolt fiát keresi a család. Ám nem ő az egyetlen gyermek, akiről eddig nem tudtak. Tamás 23 évesen, felnőtt fejjel tudta meg, hogy ő is a zenész gyermeke.

Ahogy mi is megírtuk: Flipper Öcsi családja keresi a zenész eltitkolt fiát, aki Franciaországban élhet. Volt egy férfi, akiről fénykép alapján azt hitték, ő lehet az. A titokzatos idegen jelentkezett is, ám elmondta: sajnos ő nem Flipper Öcsi fia, csupán csak hasonlítanak, és nagyon jó barátok voltak.

A Blikk cikke szerint azonban Magyarországon is él egy férfi, Tamás, aki szintén a zenész gyermeke. Felnőtt koráig azonban ő sem tudott erről. A 27 éves Hácz Tamás 23 évesen tudta meg édesanyjától, hogy valójában kinek a fia. Ám a nyilvánosság előtt eddig nem vállalta fel.

"Nagyon boldog gyermekkorom volt" – mondta a lapnak Tamás. Édesapja sajátjaként nevelte. "Édesanyám négy éve vallotta meg az igazságot, hogy valójában Flipper Öcsi az édesapám. Egy nagyon rövid kapcsolatban fogantam" – fogalmazott Tamás, aki bánja, hogy nem hamarabb történt ez, hiszen akkor megismerhette volna biológiai apját.

A vallomás után megkereste Flipper Öcsi, azaz Jeszenszky Béla családját – elsőként Marót Vikit – akikkel nagyon szoros kapcsolatot alakított ki. "Féltem attól, hogy elfogadnak-e egyáltalán. Először a nagynénémet hívtam fel, pár nap múlva találkoztunk. Nem volt senki elutasító, hiszen ilyen megrázóan komoly dologgal senki sem viccelődne" – emlékezett vissza a szakácsként dolgozó férfi.

Mindenféle vizsgálat nélkül elfogadták az újonnan jött rokont, másfél hónapig Marót Vikinél is lakott, amikor albérletet keresett. Tamás most szeretne DNS-tesztet csináltatni. "Az én lelkem is megnyugodna egy végső bizonyosságtól. Mindenesetre egy új, nem is akármilyen családot kaptam a meglévő mellé" – árulta el Tamás.

A zenész édesanyja, Katalin azt nyilatkozta, nagyon hasonlít Tamás a fiára. Nagyon boldogok, hogy a fiú megtalálta őket.