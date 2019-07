Fénykép alapján kereste a család Flipper Öcsi eltitkolt, Franciaországban élő fiát. Most megszólalt a férfi, akiről vélhetően a fotó készült.

Flipper Öcsi édesanyja, Katalin és unokahúga, Zsuzsa szeretnék megtalálni azt a férfit, aki Flipper Öcsi eltitkolt, Franciaországban élő fia lehet. Ehhez egy fotó is a segítségükre volt, amely a zenész temetésén készzült. A Blikk közzétette a képet, utána jelentkezett egy férfi, aki szerint róla gondolhatta a család, hogy Öcsi fia.

„Bár úgy lenne, hogy ő az apám, de sajnos csak a halála előtti években ismertem meg Öcsit. Jóbarátok lettünk, és ő is csodálkozott, mennyire hasonlítunk egymásra, gyakran egyforma ruhába is öltöztünk. Többször járt nálam Szentlőrincen, jókat ettünk, ittunk, énekelgettünk. Nagyon szerettem, ezért is mentem el a temetésére a családommal” – mesélte a lapnak Horváth László, aki valóban nagyon hasonlít a zenészre.

A férfi falunapokon, utcabálokon gyakran énekel Hungária- és Dolly Roll-számokat is. A zenész unokahúga is nyilatkozott az ügyben.

„Öcsi feltételezett fia most lehet nagyjából 30 éves, a nagymamája és az édesapja temetésén is ott volt. Több családtag mindkétszer látta a presszóban a szertartás után, ez a férfi viszont előtte járt ott. Akit mi keresünk, fiatalabb, 18–20 éves lehetett akkor, a testvérei még gyerekek. A kocsmáros szerint törve beszélte a magyart. Mire utánaszaladtam, már csak azt láttam, hogy elhajtanak a francia rendszámú fekete autóval” – fogalmazott Zsuzsa.

Katalin elmondta: jólesett, hogy jelentkezett a fia régi barátja, de sajnos nem őt keresik. Remélik, hogy megtalálják a rejtélyes rokont, akit egy francia lány szült Flipper Öcsinek. Úgy tudni, a lány férjhez ment, a gyermek pedig testvérekkel együtt nevelkedett. A Balatonnál találkozhattak minden évben a magyar zenésszel.