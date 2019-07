A 26 fokos melegben is veszélyes zárt autóban hagyni gyermekünket vagy házi kedvencünket, mivel 15–20 perc alatt akár 45 fokos száraz hőség is kialakulhat a zárt térben. Képzeljük el, hogy a 30–35 fokos kánikulában milyen mértékben nőhet meg a kocsi hőmérséklete. Az autóban hagyott kicsiken és kutyákon a résnyire nyitott ablak sem segít, mivel a kinti forróság nem segít a belső tér lehűtésében – ami nem csupán tűző napon, de árnyékban is jelen van. A hőguta rendkívül gyorsan kialakul, ami nem csupán rosszullétet, de maradandó károsodásokat és könnyen halált is okozhat. Épp ezért fontos, hogy ne sétálj el egy ilyen kocsi mellett, hanem cselekedj!