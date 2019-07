Ősszel beköltözhet a családi házukba Kulcsár Edina és férje, Csuti a kisfiukkal, Medoxszal. A pár elárulta, hogy hamarosan akár egy második baba is érkezhet az életükbe.

Szeretetben neveli kisfiukat, Medoxot Kulcsár Edina és férje, Csuti. Már egy éve dolgoznak közös családi házukon, úgy tűnik, ősszel beköltözhetnek. A Ripost megkérdezte a párt, hogy az új ház vajon egy új csemetét is hoz-e az életükbe.

"Mindig is több gyereket szerettünk volna Edinával! Ahogy egykor a fiunk, Medox is eldöntötte, hogy minket választ, úgy a következő babánk is akkor érkezik, amikor úgy érzi, hogy itt az ideje. Mi nem akadályozzuk meg ebben... Mindent a sorsra bízunk, és meggyőződésem, hogy minden úgy lesz, ahogy lennie kell" – mesélte a lapnak Csuti.

Azt is elárulta, hogy egy kislánynak nagyon örülnének. Szeretnék, ha Medoxnak lenne egy testvére. "Mindig jó, ha van egy testvére az embernek, aki mellette áll, akire támaszkodhat" – fogalmazott Csuti.