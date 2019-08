Sokáig nem tudott beszélni magzatai elvesztéséről Köllő Babett.

Köllő Babett három magzatot is elveszített, ami annyira fájdalmas volt számára, hogy évekig képtelen volt beszélni ezekről a tragédiákról. Lánya természetesen kárpótolja őt, és szeretne is még gyermeket a színésznő.

2014-ben ikrekkel lett várandós Babett, de a 12. heti genetikai vizsgálaton kiderült, hogy a kicsiknek nem megfelelő a vérellátása. Ez nemcsak a magzatokra, de Babettre is veszélyes volt. Az orvos terhességmegszakítást javasolt, de még ezelőtt elvetélt a színésznő, aki Milla lányával való terhessége során is hasonló dolgokon ment keresztül.