VV Zseraldin a ValóVilág nyolcadik szériájában tűnt fel, azóta pedig boldog feleség és anya.

VV Zseri a kiesése után ismerkedett meg szerelmével, Kornéllal, akihez két évvel ezelőtt hozzá is ment. Az esküvőn már várandós volt első közös gyermekükkel. A kis Mirabella tavaly februárban született meg, most pedig érkezik a kistesó is, Zseri már a 26. hétben van.