Így ne csinálj magadból bohócot 40 felett – 6 jel, hogy ideje elengedned az örökhuszonéves-álmot

Évekig azt sulykolták belénk, hogy a fiatalság a minden. Az a menő, az a szép és az igazán nőies, ha 40 felett is ránctalan vagy és megőrzöd a huszonéves stílusodat. De szerencsére változik a világ (és vele mi is), mert egyre többen mondják: elég volt a görcsös anti-agingből! Jöhet a pro-aging, azaz: ne küzdj a korod ellen, hanem vállald be stílussal, méltósággal, humorral.

Egy nő 40 felett már nem a fiatalságot hajszolja, hanem az önelfogadásban hisz

Forrás: Shutterstock

40 felett is lehet szabadon ragyogni, csak máshogy

Ez nem azt jelenti, hogy le kellene mondanod magadról, vagy hogy a kor előrehaladtával automatikusan szürkévé kellene válnod. Épp ellenkezőleg: a pro-aging-hozzáállás lényege, hogy önelfogadással megengeded magadnak a teljes életet. Minden korszakban, a maga teljességében, felszabadítóan. Nem kell semmit bizonyítanod, csak megélni azt, amit most ad az élet. A nőiesség nem évszám kérdése, hanem jelenlét, kisugárzás és önbizalom. Minél inkább felvállalod a korodat, annál inkább visszaveszed a kontrollt: nem a trendek, hanem te írod a saját szabályaidat.

Íme 6 jel, hogy ideje elengedned az önámítást

1. Még mindig a 20 éves influenszerekhez hasonlítod magad

Tény, nekik még más a bőrszerkezetük, a fényekkel is jobban játszanak, de az sem szabad elfelejtened, hogy a közösségi médiában egy egész filtersereg áll a rendelkezésükre, amelyek közül több alig észrevehetően javítja fel az összképet. A cél nem az, hogy úgy nézz ki, mint ők, hanem hogy úgy érezd magad, mint egészséges és kiegyensúlyozott 40 feletti csodás nő.

2. A szülinapjaidat inkább eltitkolod, mint ünnepled

A megélt évek ajándékok, nem büntetések. Az élet nem "lejár", hanem kiteljesedik. Egyre többen posztolják büszkén, hogy 40, 50, sőt 60 évesek lettek, és bizony jobban néznek ki, mint valaha, mert végre jól érzik magukat a bőrükben. Talán mert elfogadták a mögöttük sorakozó éveket?

3. Még mindig azt hiszed, csak a ránctalan lehet “szép”

A pro-aging nem azt jelenti, hogy hagyd el magad, hanem hogy okosan, tudatosan ápolod a külsőd. Nem azért, hogy letagadd a korod, hanem hogy kihozd belőle a legtöbbet. A szépség nem életkor, hanem kisugárzás kérdése. Az apró ráncok pedig mind a bölcsesség, tudás és élettapasztalat jelképei.