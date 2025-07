Aki a kétezertízes években nem egy barlangban élt remeteként, bizonyára találkozott a feminista Csajok c. sorozattal, mely merészen tálalt olyan tabutémákat, mint a szex, testpozitivitás, mentális egészség. A rendező Lena Dunham új sorozata ismét a tőle elvárható szenvtelen vagánysággal rántja magával a nézőt, ám a Túl sok (Too Much) esetén ezúttal a szerelem áll a középpontban.

Forrás: IMDb

Bridget Jones emberére akadt? Csak nehogy Túl sok legyen az új Netflix-sorozat

Történetünk középpontjában Jessica áll, aki egy fájdalmas szakítás után New Yorkból a punkzene és futballhuliganizmus őshazájába: Londonba. Ott viszonylag békés, elvonult életet élne, ám terveibe belerondít, amikor összejön egy punkzenésszel.

A két főhős szöges ellentéte egymásnak, ennek ellenére szerelem szövődik közöttük.

Élmény nézni a kiégett, munkamániás, csupaszív nő, valamint a spontán, aluszékony zenész - aki olyan laza, hogy majd szétesik – kapcsolatának kibontakozását. Ez a dinamika adja meg Lena Dunham új sorozatának fő vezető erejét, rajtuk keresztül remek betekintést kaphatunk a harmincas korosztály párkapcsolati, illetve életvezetési problémáiba, ahogy a testszégyenítés, lelki problémák is terítékre kerülnek.

A Túl sok (Too Much), nem átallja kilökni az embert komfortzónájából.

Forrás: IMDb

A kevesebb nem mindig több: miért olyan üdítő sorozat a Túl sok?

Alapvetően egy romantikus vígjátékról, vérbeli csajos sorozatról van szó, mely egy percig sem akar többnek tűnni, mint ami. Azonban a műfaj adta kereteket maximálisan kitölti, és nem fél attól, hogy nagyon is komoly problémákat tárjon fel. Hogy egy példát említsünk, kifejezetten üdítő látni, hogy olyan emberek között szövődik szerelem, akik korábban már több csalódáson és buktatón keresztül mentek, kapcsolatuk pedig nincs idealizálva.

Minden lehetséges oldalról körüljárja a szerelem témakörét: előkerül a szakítás utáni feldolgozás, önmagunk keresése, személyiségfejlődés, múlt elfogadása.

Lena Dunham férjével, Luis Felberrel vitte képernyőre ezt a női vígjátéksorozatot, ám aki végtelen mókára és kacagásra számít, csalódnia kell. A készítők ugyanis nem habkönnyű szórakozást kínálnak, hanem bizony kilökdösik a nézőt komfortzónájából. Ettől viszont egyáltalán nem lesz élvezhetetlen a Túl sok: ellenkezőleg, ez a mélység adja meg azt a pluszt, amitől igazán emlékezetes lesz a sorozat.