Nyári Edit kisfia két hónapja született meg, de az újdonsült anyuka máris a második babán gondolkozik.

Nyári Edit kisfia, Kálmán Emánuel két hónapja látta meg a napvilágot, a keresztelője pedig éppen az édesanyja és az édesapja első házassági évfordulóján volt. A friss szülők nagyon boldogok, és máris a második babán gondolkoznak.

"Persze betartjuk az orvos által előírt egy évet, de nem bánnánk, ha mielőbb megérkezne a második baba. Férjem és a testvére között is kicsi a korkülönbség, mint ahogy köztem és a húgom között is csak 4 év van" - mondta Edit a Best Magazinnak.