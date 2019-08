Quentin Tarantino 56 évesen lesz apuka: az örömteli hírt meg is erősítették.

Quentin Tarantinóra most a Volt egyszer egy... Hollywood miatt figyel az egész világ, de emellett egyéb örömteli események is történtek a rendezővel. Kiderült, hogy 56 évesen apai szerepre készülhet. Quentin Tarantino és felesége, Daniella Pick az első közös gyermeküket várják. A hírt közleményben meg is erősítette a pár.