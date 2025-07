Amikor két generáció találkozik: 7 összetevős proseccós pogácsa

Ha csak egyetlen alkalommal vagy hajlandó bekapcsolni a sütőd a nyáron, akkor az emiatt a proseccós pogácsa miatt történjen!

A kerti partik sztárja leszel ezzel a proseccós pogácsa recepttel

Forrás: Shutterstock

7 összetevős proseccós pogácsa: a kerti partik Kardashianja

Gyors és különleges

Oké, szenvedélyesen imádjuk a pereceket és szezámmagos rudakat (még ha a csípőnk nem is annyira), de néha szeretnénk valami olyasmivel is felvágni a barátnőink előtt, amit nem a húszas években fejlesztettek ki. Ráadásul nyár van, árnyékban is 50 fok, ezért nem szeretnénk órákig a konyhában állni, frissítő ital nélkül. De mi van, ha kedvenc lőrénket kombózzuk egy jó kis nasival?

Akkor bizony megkapjuk a proseccós pogácsát, ami nem csupán egy újabb süti, hanem egy életérzés!

Ez a könnyed, különleges sütemény azonnal mosolyt csal az arcodra és egy falat után máris úgy érzed, mintha egy csillogó koktélpartin lennél – kenyérmorzsába csomagolva!

Proseccós pogácsa recept

Hozzávalók:

250 g búzaliszt

100 ml prosecco

1 tk só

1 tk cukor

1 tojás

100 g szoba-hőmérsékletű vaj

1 csomag sütőpor

Elkészítés

1. Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. Keverd simára a szoba-hőmérsékletű vajat a cukorral és a sóval, majd add hozzá a tojást is.

2. A sima krémhez lassan adagold hozzá a proseccót.

3. Keverd össze a lisztet és a sütőport, majd dolgozd bele a proseccós krémhez. Amikor a tészta egységes állagú, nyújtsd ki fél centi vastagságúra, majd formázz belőle korongokat.

4. Helyezd őket sütőpapírral bélelt tepsire, majd 15-20 perc alatt süsd őket aranybarnára.