Kismillió egészségi gonddal kell majd szembenéznie Kapu Tibornak az űrutazás után

A legfrissebb információk szerint Kapu Tibor és az Axiom-4 teljes legénysége július 14-én, magyar idő szerint 13:05-kor hagyják majd el az ISS fedélzetét és a Csendes-óceán nyugati partjainak közelében landolnak majd. A Földre való visszatérés azonban sokkal nehezebb és kockázatosabb lesz, mint Kapu Tibor kilövése volt, ráadásul az asztronautáknak több egészségi gonddal is meg kell majd küzdeniük.

Több mint 40 év után újra saját űrhajósa van Magyarországnak, Kapu Tibor

Kapu Tibor és csapattársai számára a járás is furcsa lesz

Ahogy megírtuk, a szervezet működése drasztikusan megváltozik az űrben, így Kapu Tibor és a legénység minden tagja kihívásokkal néz szembe. Ám ez ahogy az űrállomásra érkezésnél, ugyanúgy igaz a visszatérésnél is. A Ripost összeszedte, mivel kell majd megküzdenie a legénységnek a landolás után.

Kapu Tibor és a többiek számára a járás is furcsa lesz a Földet érés után - írja a lap, ahogyan azt is, hogy az asztronautákra azonnali orvosi vizsgálat vár és elkezdődik a fizikai rehabilitáció is, ami hat hétig napi két órát is igénybe vehet. Ez azt célozza, hogy újra tudjanak biztonságosan járni és az egyensúlyérzékük is visszatérjen.

Az Axiom legénysége július 14-én landol

