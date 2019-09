Amíg a Bors úgy tudja, LL Junior exe, Csilla csupán videón láthatta fiát, Lacikát, addig a Blikk arról ír, hogy bár a pár nagyobbik gyermeke, Lacika a tragédia óta az édesapjánál van, rendszeresen találkozik az édesanyjával is. Junior és ügyvédje, dr. Mester Csaba azt szeretnék, ha a nyomozás lezárásáig ez így is maradna.

Kisfiuk, Dávidka halála után megromlott a volt pár kapcsolata, most úgy tűnik, közelítenek egymáshoz.

"Már mindketten sokkal békésebbek. Bár Junior eddig sem akart vitát, így hozta a helyzet. Nagyon sajnálja Csillát, hiszen tudja, min megy keresztül. Ő volt ott a kisfiúval, végignézte a tragédiát. Csak ő tud neki segíteni, mert ugyanazt a fájdalmat élik át mind a ketten. Dávidka az ő szerelmük csodás ajándéka volt, akit mindennél jobban szerettek. Hatalmas fájdalom ez, de támogatják egymást a gyászban" - mondta el a Blikknek a zenész menedzsere, Száva Rita.

"Teljesen érthető ügyfelem álláspontja, majd a büntetőeljárás dönti el, hogyan tovább. A mai napon beadtuk az ideiglenes elhelyezésre vonatkozó kérvényt, hogy amíg ki nem derül, az édesanyának milyen szerepe volt a balesetben, addig Lacika az édesapjával maradjon" - nyilatkozta a lapnak Mester Csaba. Az ügyvéd arról is beszélt, hogy a szülők azt szeretnék, ha Lacikának a lehető legjobb lenne: megemlítette, most tanul biciklizni, a szülők pedig együtt örülhettek a kisfiú első megtett métereinek, hiszen Junior képeket és videókat is küldött a nagy pillanatokról Csillának.

"Junior engedi, hogy Lacika találkozzon az édesanyjával, ám szeretné, ha ezt a gyermekjóléti szolgálat munkatársának jelenlétében tenné. A kisfiúnak még mindig nehéz feldolgoznia, hogy a testvére elment, gyakran kérdezi, mikor jön haza a kórházból" - tette hozzá Junior ügyvédje, dr. Mester Csaba.