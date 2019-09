Bill Skarsgård elárulta, a legnagyobb titkokban 11 hónappal ezelőtt megszületett a kislánya.

Az AZ című filmek sztárja, a 29 esztendős Bill Skarsgård a minap egy amerikai tévéshow vendége volt és a műsorban olyan kijelentést tett, amely mindenkit meglepett. Kiderült, hogy a legnagyobb titokban apuka lett.

Ráadásul ez nem is mostanában történt, párja, a nála 5 évvel idősebb Alida Morberg 11 hónappal ezelőtt adott életet kislányuknak - száolt be róla a Page Six.