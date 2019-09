A babavárás csodás időszakát gyakran beárnyékolják azok a kötelezőnek mondott kiadások, melyek sokak szerint elengedhetetlenek, ha jó szülőként akarod fogadni a kisbabádat. Most segítünk, hogy spórolhass, méghozzá anélkül, hogy újszülött gyermeked ennek kárát látná.

Babaszoba

Nem kell feltétlenül festőt hívni a gyerekszoba falának csinosításához. A kisbabád semmivel sem fogja jobban érezni magát attól, ha az egész Disney világ fel van kenve a falra. Egy egyszínű pasztelles árnyalat is remek választás.

A babaágy helyett is tökéletesen megfelel az utazóágy, amibe nem kell rácsvédő sem. Sok baba számára ez egyébként jóval kényelmesebb, aminek köszönhetően hosszabban tudnak benne aludni. Amin azonban nem spórolhatsz, az a számára legideálisabb kókuszmatrac.

A pelenkázóasztal is könnyedén kiváltható egy egyszerű pelenkázó lappal. Ezt kedvedre teheted az ágyra, asztalra vagy a földre is – ahol a legnagyobb biztonságban tudhatod kisbabádat, hiszen nem tud leesni.

Az eldobható pelenkák kényelmesek, de némi plusz idő ráfordítással hosszú távon sokkal gazdaságosabb, ha a mosható pelenkák mellett teszed le a voksodat – nem mellesleg pedig környezetbarát megoldás is.

Alapfelszerelések

Egy újszülött hosszú ideig csak a kontrasztos színeke és formákat „lát" és élvez, ezért nem kell milliónyi játék és forgó-pörgő csoda ahhoz, hogy vidáman teljenek az ébren töltött órái. Vegyél egy-két dolgot a kontraszt jegyében, hosszú ideig elég lesz a számára, mivel számára a Te arcod lesz a világ legszebb és legérdekesebb dolga.

Az otthoni mérleg is teljesen felesleges pénzkidobás, hiszen az első időszakban még hetente jártok a gyermekorvoshoz, védőnőhöz, aki minden alkalommal leméri a picit. Ez csak koraszülött babánál indokolt.

Mellszívót sem érdemes előre venni. Ráérsz akkor beszerezni egyet, ha azt érzed, rendszeresen több tejed termelődik, mint amennyire babádnak szüksége van. Persze a „pont elég" mennyiségnél is előfordulhat, hogy feszítő érzést tapasztalsz, de hidd el, egy-két alkalomért egyszerűen nem éri meg a készülék, hiszen kézzel is le lehet fejni a felesleges tejet. Hasonló okokból érdemes várni a mellbimbóvédő és a mellbetét beszerzésével is.

Babaruhákból sem kell feltétlen újat venned, a second hand boltokban rengeteg picikre való holmit találsz. Mivel ezeket hamar kinövik a csecsemők, szinte mind kiváló állapotban van, egy alapos mosás és vasalás után pedig nem kell tőlük féltened kisbabád érzékeny bőrét.

Ne érezd magad rossz szülőnek attól, mert nem a 200 ezres babakocsival, az 50 ezres kisággyal és design babaruhákkal, játékokkal várod újszülött gyermekedet. Amennyiben tisztaság és biztonság uralkodik a szobájában, és határtalan szeretettel, odaadással fogadod, ezek hidd el, semmilyen módon sem fogják befolyásolni az életét.