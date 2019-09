Csobot Adél és Istenes Bence két kisfiú szüeliként élik mindennapjaikat Németországban. A büszke anyuka három szerelméről mutatott édes fotót.

Istenes Bence kisfiainak játszott a zongorán. A kicsik ámulattal hallgatták apukájukat. Nem is csoda, hogy a büszek édesanya, Csobot Adél titokban meg is örökítette ezt a gyönyörű pillanatot, amit később meg is osztott követőivel közösségi oldalán.