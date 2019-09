Másfél évvel ezelőtt jelentette be Jenna Dewan és Channing Tatum, hogy elválnak útjaik. A fél világot lesújtotta a hír, ugyanis Hollywoodban igazi álompárnak számítottak.

Jenna és Channing is hamar megtalálták az új társukat. Míg a sármos színész Jessie J énekesnővel alkot egy párt, addig Jenna a színész, Steve Kazee személyében találta meg a boldogságot. A szexi sztármami olyannyira biztos új kapcsolatában, hogy már kisbabát is vár tőle. A hírt hivatalosan is megerősítették - írta meg a People magazin.