Az édes íz szinte egyenlő a boldogsággal, nem meglepő, hogy nagyon sokan a rabjává válnak. Hamar hozzá lehet szokni a selymes csokoládék kényeztetéséhez, észrevétlenül lehetünk függői az édességnek. Természetesen, mint minden betegségnek, ennek is vannak jelei. Íme néhány ezek közül.

1. Titkolózás Ha még fel is ismerjük, hogy sok cukrot fogyasztunk, megpróbáljuk eltitkolni mások, de olykor magunk előtt is. Pedig ha valamit rejtegetni kell, az már nem jó jel...

2. Mindig többre és többre vágyunk Ha úgy érezzük, hogy az édesség iránti vágyunk kielégíthetetlen, az jó eséllyel a kezdődő függőség jele. Mivel tolerancia alakul ki, az igényeket mindig nagyobb mennyiséggel tudjuk csak kielégíteni.

3. Folyton csak az édesség kell A sóvárgás a finomságok iránt is intő jel: a vércukorszintünk leesik a sok édesség elfogyasztása miatt, ezért aztán újra édességre vágyunk – írja a Nuus.

4. Sós ételek A testünknek szüksége van egyéb tápanyagokra, ezért ha azt érezzük, hogy szokatlanul kívánjuk a sós ételeket, az is lehet a függőség kialakulásának előjele.

5. Mindent az édességért Hajlandó vagy hajnalban is kikelni az ágyból, hogy nassolj egy kicsit? Talán még a boltba is képes vagy elmenni éjnek évadján valami finomságért? Ez az áldozatkészség nem jutalmat érdemel: inkább a függőség jele!