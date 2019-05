Hosszú út vezetett idáig, de Máté végre teljes életet élhet. Ő az első gyermek, aki hazánkban esett át szívátültetésen.

Máté az első gyermek, aki itthon esett át szívátültetésen. A fiú most pontosan ugyanúgy élhet, mint a kortársai, de ezért sokat kellett szenvednie. Neki és a szüleinek is, ugyanis Máté néhai bátyjának, Tibinek a szíve sem volt tökéletes. Akkor az orvostudomány még nem tartott ott, hogy a gyermek életét megmentsék, de Mátéét már sikerült.