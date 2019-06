A szívbillentyűk cseréje helyett billentyűt javítanak az orvosok a budapesti Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben. Az eljárással a beteg gyorsabban gyógyul, a mellkas felnyitása sem szükséges.

Háromdimenziós endoszkópos eljárással végzik a szívbillentyűk javítását a budapesti Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben. Ez kevésbé terheli meg a beteg szervezetét, mint a billentyűk cseréje, és kevesebb idegen anyag is kerül a testbe – írja a Ripost.

A beavatkozáshoz egy 5–6 centis lyukat vágnak a páciens mellkasán. A szív megállítása után kezdik meg a billentyűmegtartó műtétet. Az orvosok sokszoros nagyítóval a szemükön dolgoznak, ezenkívül még a rendelkezésükre áll a sokszorosan nagyított kép és a szív háromdimenziós képe is. Műhúrokat ültetnek be a bal kamra izomzatába, majd egy műanyag keretet ültetnek be 12–14 pár öltéssel, ezzel normalizálva a billentyű alakját.

A műtőben az egyórás beavatkozás alatt 4–5 orvos és 3–4 szakasszisztens tartózkodik. Külön szakember ügyel arra is, hogy a képalkotási technikák megfelelően működjenek.

"Ezzel a módszerrel elkerülhető a műbillentyű beültetése, sokkal kevesebb idegen anyag kerül a szervezetbe, nem változik meg a szív geometriája, és jóval gyorsabb a gyógyulás" – mondta a lapnak dr. Szolnoky Jenő.

"77 éves betegünk jó fizikai állapotban van, várhatóan három nap múlva már sétál, négy-öt nap múlva lépcsőzik, és egy hét múlva elhagyhatja a kórházat. Nem kell majd véralvadásgátlót szednie, ugyanúgy élhet, ahogy azelőtt" – folytatta az orvos.

Az összes nyitott szívműtét 20–25 százalékát végzik ezzel a módszerrel. Orvosi konzílium dönt arról, kinek a gyógyítására alkalmas ez a módszer.