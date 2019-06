Stroke-ot kapott 15 évvel ezelőtt Németh Kristóf édesanyja. Egy megérzésnek és egy telefonhívásnak volt köszönhető, hogy nem történt meg a legrosszabb. A színész édesanyja felépült, van, amikor észre sem lehet venni, hogy újra kellett tanulnia beszélni.

Németh Kristóf, a Fórum Színház igazgatója D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorában elmesélte élete egyik legmeghatározóbb emlékét. A műsor után a Borsnak részletezte a történteket.

"Sosem felejtem el, vasárnap volt, és az édesanyáméknál palacsintáztam. Jót ettünk, beszélgettünk, és mondtam nekik, hogy ha hazaérek Zuglóba, nem is csinálok aznap mást, csak pihenek, filmezek, és még a telefonomat is kikapcsolom másnapig" – mesélte a Borsnak Németh Kristóf, akinek édesanyja 15 évvel ezelőtt kapott stroke-ot. Ahogy tervezte, ki is kapcsolta a telefonját azon a bizonyos napon. Egy ponton nagyon rossz érzése támadt, bekapcsolta a készüléket, és felhívta az édesanyját.

Az asszony ekkor már nem tudott beszélni, csak hangokkal tudatta, hogy baj van. "Nagyon megijedtem, és a vezetékes telefonon felhívtam apukámat, aki a másik szobában tévézve semmit sem sejtett. Majd azonnal kocsiba pattantam, közben tárcsáztam a mentőket" – idézte fel a történteket a színész, akinek édesanyja a mentőautóban esett kómába.

A kezelőorvos felvette az édesanyát egy speciális kezelőprogramba, ahol gyógyszert teszteltek. "Valaki gyógyszert, valaki sós vizet kapott, hogy a placebo kontra gyógyszer hatása igazolható legyen. Mint később kiderült, édesanyám gyógykészítményt kapott, és annak köszönheti a csodás gyógyulását" – fogalmazott Németh Kristóf.

Édesanyja logopédushoz járt, a színész és édesapja is rengeteg szakirodalmat olvasott a témában, ők is részt vettek a beszédtanításban. "Vannak napok, amikor szinte észre sem vehető, hogy beszédnehézségei vannak, de van olyan is, amikor egyáltalán nem tud beszélni. Ez teljesen véletlenszerű, de azt hiszem, így is rettentő szerencsések vagyunk" – mondta Németh Kristóf.