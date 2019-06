Lagzi Lajcsi tárgyalásán esett össze, mostanra pedig kiderült hogy mi volt a rosszullét oka.

Lagzi Lajcsi egyik tárgyalásán lett rosszul, onnan szállították mentővel kórházba. A zenész vérnyomása az egekben volt, ezért alapos kivizsgálásnak vetették alá. Így derült fény, arra, hogy pontosan mi okozta Galambos Lajos rossz közérzetét.