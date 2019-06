Problémák adódtak Pokorny Lia színésznő térdével. Félt, hogy műteni kell, ám szerencsére anélkül is garantált a gyógyulása. Egy héttel ezelőtt még bottal állt színpadra.

„Egyik reggel arra keltem, hogy nagyon bevizesedett. Bepánikoltam, hogy operálni kell” – mesélte a hot! magazinnak Pokorny Lia színésznő, akinek a térdével régóta voltak problémák. Most súlyosabbra fordult a helyzet, ám szerencsére nem került sor műtétre. Porcrepedése volt, amit többféle módszerrel is lehet kezelni.

„Fizikoterápiára, gyógytornára járok, pakolásokat használok, porcerősítő kapszulákat szedek. Szemmel látható az öt centi különbség a két lábam között, ami hiányzik a teljes kinyújtáshoz. Máshová kell helyeznem a súlypontomat, másképp kel tartanom a lábamat, de napról napra jobban vagyok, pedig egy hete még bottal jártam” – folytatta a színésznő.

Azt is elmesélte, hogy a Sok hűhó semmiért című darabban is bottal állt a színpadra. „Eldöntöttem, hogy ha már ennyi ember megtisztelte az előadást, akkor sántán és bottal is nagyon jól el fogom játszani a szerepemet” – jelentette ki Pokorny Lia.