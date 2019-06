Szakemberek állítják, a technológia fejlődésével a testtartásunk is megváltozik. Megjósolták, hogyan fog az emberiség kinézni 2100-ra.

Szakemberek állítják, testalkatunkra is nagy hatással van a technológia fejlődése. Épp ezért nemrég létrehoztak egy olyan 3D-s grafikát, amely azt mutatja be, hogyan is fognak kinézni az emberek 2100-ra.

A Mindynek becézett alaknak igen görbe a háta a rengeteg üléstől, amit a számítógép előtt töltött, a nyaka pedig előre van hajolva a sok telefonnyomkodástól.

„Mivel a nyak folyamatosan előrehajlik, nem lesz meg a gerincoszlop egyensúlya, és a nyaknak újabb izmokra lesz szüksége ahhoz, hogy megtartsa a fejet” – mondta el a Mirrornak Caleb Backe egészség- és wellness-szakértő.

További változások fognak végbemenni az emberek testfelépítésében: a koponya megvastagszik, hogy megvédje az agyat az okostelefonokból érkező sugárzástól. Emellett az agyunk is kisebb lesz, az ülőmunka ugyanis csökkenti az agy kapacitását. A könyök is kissé kifelé fog fordulni, ahogyan az okostelefont a kezünkben tartjuk. Vastagodhat továbbá a szemhéj is, hogy megvédje a szemet a telefonokból érkező káros fénytől.

A sokkoló képet Mindyről ide kattintva nézheted meg!