A menstruációs ciklust és az azzal együtt járó tüneteket (puffadás, mellfeszülés, görcs) minden nő másként éli meg. A havi vérzés azonban – bizonyos határok között – nagyjából mindenkinél hasonlóan jelentkezik. Cikluszavarról akkor beszélhetünk, ha a vérzés mennyisége vagy gyakorisága megváltozik. A zavart okozhatják különböző élettani hatások és szervi elváltozások is, ezért ilyenkor érdemes felkeresni nőgyógyászunkat, hogy minél előbb kiderüljön, mi áll a probléma hátterében.

A normál ciklus

A havi vérzés a lányok 12-13 éves korának környékén jelentkezik először, és általában 48-53 éves korban marad el végleg. Egy menstruációs ciklus a vérzés első napjától számítva általában 28 napig tart. Van, akinél óramű pontossággal érkezik a következő, de alapvetően egyénenként változik, 4-5 nap eltolódás (korábban vagy később) még teljesen normálisnak tekinthető. A vér színe változó, lehet élénkpiros, de barnás árnyalatú is.

A cikluszavar nagyon kellemetlen lehet

A menstruációs ciklust bonyolult folyamatok befolyásolják, ezért akár minimális zavar miatt is könnyen felborulhat a megszokott rend. Nem kell azonban egyből megijedni, ha a menzesz nem pontosan 28 napra érkezik: az eltérést okozhatja életmódbeli változás, bizonyos gyógyszer szedése, stressz, vagy akár a nem megfelelő táplálkozás is. Ha azonban a cikluszavar hosszan fennáll, mindenképp érdemes vele orvoshoz fordulni, hiszen a háttérben olyan komoly problémák is húzódhatnak, mint például pajzsmirigyzavar, policisztás ovárium szindróma (PCOS), gyulladás vagy éppen daganatos betegség.

Ha túl gyakori

Akkor is ajánlott felkeresni a nőgyógyászunkat, ha rendszeresen 28 nap sem telik el két menstruáció között, vagy a ciklus közben pecsételő vérzés jelentkezik. A túl gyakori vérvesztés akár vérszegénységet is okozhat, és egyéb szövődményekkel is járhat. A hormonális egyensúlyzavar mellett gyulladás, ciszta vagy akár daganat is okozhatja ezt a problémát.

Ha túl ritka

A hormonális rendszer működésének hibájából adódhat az is, ha a normálistól eltérően, 28 napnál ritkábban jelentkezik a menstruáció. Emiatt a teherbe esésnek is kisebb az esélye, hiszen a tüszőérés és az ovuláció nem a normális ütemet követi. Ha gyermeket szeretnénk, akkor mindenképp szakemberhez kell fordulni.

Ha megváltozik a mennyisége

Ha azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben jelentősen megváltozott a vérzés mennyisége, például sokkal erősebb lett, akkor előfordulhat, hogy komolyabb nőgyógyászati problémával állunk szemben. A biztos diagnózis felállítása érdekében mindenképp keressük fel orvosunkat, hiszen a bő vérzést mióma, vagy a méh egyéb daganatos elváltozása is okozhatja.

Ha rendszertelenné válik a menopauza előtt

Menopauzáról akkor beszélhetünk, ha az utolsó menstruáció óta legalább egy év telt el. Az ezt megelőző időszakban, jellemzően a negyvenes életévekben kezdődő hormonális változásokhoz többnyire kellemetlen tünetek egész sora, köztük cikluszavar is társul: a vérzés erőssé és rendszerint pontatlanná válhat, ez azonban természetes jelenség.