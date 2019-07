Király Linda három hónap alatt 25 kilótól szabadult meg, amire nagyon büszke. Idáig azonban hosszú út vezetett. Hormonális és pajzsmirigyproblémái miatt még egy pohár joghurttól és a léböjtkúráktól is hízott.

Az énekesnő, orvosával együtt, a TV2 Mokka című műsorában mesélt a gyomorszűkítő műtétek azon hatásáról, amiről kevesen tudnak. Linda esetében nem csak arról van szó, hogy kevesebbet eszik. Gyomra egy részének eltávolítása a hormonháztartására is jó hatással van. A gyógyszereit továbbra is szednie kell, de több problémája, mint például a vizesedés azonnal megszűnt a műtét után. Linda úgy fogalmazott, ez számára egy életmentő műtét volt.



Dr. Tizedes György plasztikai sebész elmondta, hogy az operáció után a páciensek nem tudnak annyit enni, ám a beavatkozásnak van egy sokkal lényegesebb része is ennél: „A gyomorfalban termelődő éhséghormon az agyban egy állandó evési késztetést okoz. Ki ne ismerné ugye pont a tévé előtt a nassolást, hogy na, még ezt-azt, de már nem is kell, mert már nem is éhes az ember. Ezt blokkoljuk, mert eltávolítjuk azt a területet, ami kihat a jóllakottság-hormonra, az inzulinra, az anyagcserére. Komplexül egy zseniális folyamat indul el.”