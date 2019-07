Renegeteget fogyott fél év alatt Cseke Katinka. 30 kilótól szabadult meg.

Eleinte különdéle diékkal próbálkozott a színésznő, majd az életmódváltás mellett döntött.

„Hihetetlenül jól érzem magam vékonyabban, de sokan nem is gondolnák, milyen nehéz dolog megélni ezt a változást. A fejemben eddig is megvolt a vékony Katinka, de amikor tükörbe néztem, nem azt láttam, ami a fejemben élt. Néha megijedek, amikor egy kirakat üvegében meglátom magam. Olyan, mintha egy másik ember lenne ott. Ez is egy fajta testképzavar, még meg kell szoknom, amit látok. Hatalmas változásokon megyek keresztül. Munkát váltok, lefogytam, levágattam a hajam. Keresem önmagam, de szerintem nagyon jó úton járok" - mesélte a Riposztnak Katinka.