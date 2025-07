"Örülök, hogy meghalt az anyám" – Jennifer Aniston új sorozata a bőröd alá mászik

Egy gyerekszínész élete nem mindig egyszerű, ám Jenette Mccurdy megrázó történetéhez még ebben a mezőnyben is erős gyomor kell. Megpróbáltatásairól és anyjával való viharos kapcsolatáról pár éve egy sokkoló memoárban emlékezett meg. Jennifer Aniston új sorozata ezt a könyvet adaptálja a képernyőre.

Jennifer Aniston új sorozata Jenette Mccurdy sokkoló memoárját dolgozza föl.

Forrás: Getty Images

Kihasználás és manipulálás – Jenette Mccurdy traumatikus gyerekkora

Aki az ICarly, valamint a Sam és Cat Nickelodeon sorozatban szívébe zárta a vadóc, vagány, mégis csupaszív Sam Puckettet Jenette Mccurdy megformálásában, álmában sem gondolta volna, mi történik, amikor a kamera kikapcsol. Amikor 2022-ben megjelent a színésznő memoárja, mely gyereksztárként töltött idejét mesélte el, a világ teljesen ledöbbent.

Az Örülök, hogy meghalt az anyám egy nárcisztikus, manipulatív anya és áldozati bárány lánya kapcsolatát tárta fel sokkoló részletességgel.

A regény mintegy 80 hétig a bestseller lista élén volt, nem ok nélkül: kiderült ugyanis, hogy Jenette Mccurdy anyja nyomására járt meghallgatásokra, aki lányán keresztül akarta megélni a hírnevet. Lányát állandó kontroll alatt tartotta, alig adott neki enni, napi ötször kellett mérlegre állnia, gyerekkorától festette a gyerek szempilláit, érzelmileg zsarolta.

A memoár legmegdöbbentőbb eleme az volt, amikor kiderült, hogy 16 éves koráig az anya fürdette a lányát. Jenette Mccurdy történetének fontos része anyja rákbetegsége, aki rendszeresen ezzel tartotta sakkban jobb sorsot érdemlő gyerekét, hogy maradjon a színészi pályán. Ebből a sokkoló történetből készül dramedy-sorozat az Apple TV+ streaming platformra Jennifer Aniston főszerepésével.

Provokatív, tabudöntögető - Jennifer Aniston új sorozata nem galamblelkűeknek való

Egyelőre nem lehet sokat tudni a készülő sorozatról, annyi bizonyos, hogy a főszereplő nárcisztikus anyjának bőrébe a Jóbarátok sztárja bújik. 10 részen fog elregélni egy bizarr függőségi viszont Jennifer Aniston új sorozata, melynek egyelőre premier dátuma sincs meg.

Az eredeti könyv szerzője Jenette Mccurdy mind forgatókönyvíróként, mind producerként részt vesz a projektben, így várhatóan hiteles adaptáció kerül a képernyőre.

Jennifer Aniston gyerekkora egy nárcisztikus anya árnyékában

Szívszorító, ugyanakkor vicces elbeszélés várható egy gyereksztár küzdelmes életéről, amiben Jennifer Anistonnak is volt tapasztalata. Tudniillik édesanyja, Nancy Dow maga is modell-színésznő volt, aki a tökéletességet lányától is elvárta. Emiatt állandóval kritikával illette a későbbi Rachel Greent, ahogy a cukros ételek fogyasztását is szigorúan megtiltotta számára.