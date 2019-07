Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó, Pécsi Ildikó férje egészségügyi problémái miatt újra kórházi kezelésre szorul. A színésznő reméli, hogy férje még hazamehet hozzá.

"Napok óta kórházban van Lajos, nem tudom, mikor engedik haza" – kezdte a Blikknek Pécsi Ildikó, akinek férje, Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó ismét kórházba került.

Korábban több műtét és kezelés után hazaengedték, ám betegsége most kiújult, be kellett feküdnie. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő a hőségben nem mindig tudott bemenni hozzá, de szerencsére van segítségük, aki elviszi őt, hogy meg tudja látogatni Szűcs Lajost. Buszra nem szívesen ül a legmelegebb napokon.

"Nagyon reménykedünk, hogy felgyógyul, de elfogadtam, hogy örökre el is veszíthetem őt. Nem tudom, hogyan élhetnék nélküle, hiszen ötven éve vagyunk házasok. Soha egyszer sem veszekedtünk, nagyon szeretjük egymást. Ha elmegy, akkor is velem marad örökre, ahogy mondani szoktam, akkor végleg hazatér hozzám" – fogalmazott Pécsi Ildikó. Hozzátette: sok erőre és nyugalomra van most szüksége.

Elárulta: a szobatársak nagyon kedvelik a férjét, de sokkal jobb lenne, ha hazamehetne.