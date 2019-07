Zana Józsefet agyérgörccsel szállították kórházba nemrégiben. A színész azonban az első éjszaka után saját felelősségére elhagyta a kórházat: elmondása szerint jól van.

"Saját felelősségemre elhagytam már másnap a kórházat. Először az orvosom nem akart elengedni, megfigyelésen akart tartani, de én inkább hívtam egy taxit. Most már úgy néz ki, minden rendben, remélem nem fordul elő velem ez többször" – mondta el Zana a Ripostnak, és hozzátette, azóta már vendégséget is rendezett, ahol ő sütött-főzött, sőt pókerezni is elment, ugyanis azt vallja, abba betegedne bele, ha folyamatosan otthon ülne.