Már 17 évesen meg kellett műteni Geszti Péter retináját, erre pedig most újra sor került. A reklámszakember könnyne elveszíthette volna a látását is.

Tizenhét éves volt Geszti Péter, amikor egy taekwondoversenyen megrúgták, majd egy év múlva a katonaságnál is fejsérülést szenvedett. Levált a retinája, meg kellett műteni. Könnyen elveszíthette volna a látását. A napokban ismét levált a retinaimplantátuma a bal szemén, kés alá kellett feküdnie immár ötödször.

„Tipikus sportbaleset ért, a barátaimmal hetente lejárunk kispályára focizni, és egy erősen megrúgott labda talált el. Az esetemben sajnos ez veszélyes dolog, és mivel érezhető volt, hogy nagy a baj, azonnal orvoshoz kellett mennem. Nem szeretnék részletesen belemenni, hogy milyen műtétet hajtottak végre rajtam, mert elég bonyolult, a lényeg, hogy meg kellett újra piszkálni, immár sokadszor” – mesélte a Borsnak Geszti Péter.

A reklámszakembernek a korábbi műtétek után sokat kellett a sötétben ücsörögnie, feküdni, ekkor talált rá a dalszövegírásra is. Most is nyugalomban kell töltenie egy-két hetet. „Az elkövetkezendő időszakban a sportot is elfelejthetem, legalábbis ami a focit illeti. Majd meglátom, milyen mozgásra leszek képes anélkül, hogy megerőltetném vele a szemem” – fogalmazott Geszti Péter.