Sokan kerülik az üzletekben azokat a dezodorokat, amelyek összetevői között feltüntették az alumíniumot. De valóban káros az egészségre?

A legtöbben úgy tudjuk, hogy hosszú távon komoly egészségügyi gondokat okozhat, ha olyan dezodorokat használunk, amelyek összetevői között az alumínium is szerepel.

A Bors megkérdezte prof. dr. Wikonkál Norbert onkológust a témában. A szakértő szerint ezt soha senki nem tudta igazolni eddig. "Több kutatást is végeztek már a témában, de még nem sikerült egyértelműen kimutatni, hogy káros lenne. Ettől függetlenül ez a marketing miatt tovább él a köztudatban" – fogalmazott prof. dr. Wikonkál Norbert.

Azt is leszögezte, hogy aki túl erősen izzad, akár teljes testen is, az forduljon orvoshoz, mert komolyabb problémát is jelezhet.