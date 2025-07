A családi nyaralásról osztott meg cuki fotót Rúzsa Magdi — Az énekesnő gyerekei élvezik a falusi életet

Rúzsa Magdi a Vajdaságból származik, és többször elmondta már, mennyire büszke a gyökereire. Rendszeresen hazajár a szüleihez Kishegyesre, és amióta megszülettek a hármasikrei, őket is viszi magával a nagyszülőkhöz. Most is a kis faluban nyaralnak, és a fotó alapján, amit megosztott, az énekesnő gyerekei élik a falusi gyerekek vidám életét.

Rúzsa Magdi most nem dolgozik, hanem a gyerekeivel nyaral

Forrás: TV2

Rúzsa Magdi gyerekei élvezik a családi nyaralást

Nincs is annál jobb, mint amikor azt látja egy szülő, hogy a gyerekei önfeledten élik a falusi gyerekek vidám és felszabadult életét. Rúzsa Magdi is ezt tapasztalja meg, a hármasikrei Kishegyesen dézsában fürdenek és együtt futkosnak a többi gyerekkel. Egy kedves fotót és egy videót is megosztott az énekesnő a nyaralásról.

A fotóhoz annyit írt: „Dézsában fürdőzők”, a videóhoz írt bejegyzésben már kifejti, mit gondol az igazi életről és arról, amit a gyerekei falun megtapasztalhatnak.

„Tele a szívem, amikor az őszinte, boldog kacagásukat hallom. Igazi, ízig-vérig falusi gyerekek. Miközben videóztam őket, azt éreztem, tényleg én vagyok a leggazdagabb ember a világon!!! Magukba szívják az igazi világot, hogy majd egy nap jobban lássanak. Most alapozzuk a jövőt. Hurrá, falun nyaralunk!” — osztotta meg gondolatait Rúzsa Magdi az Instagramon.