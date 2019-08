Ismert szívsebész vált Semmelweis Ignác egyik leszármazottjából. Dr. Hüttl Tivadar nagyon büszke a felmenőjére.

Semmelweis Ignácot az orvostudomány egyik legnagyobb úttörőjeként tartjuk számon, és most kiderült, hogy leszármazottai közül többen is a gyógyítást választották hivatásuknak. A BEST magazin felkereste dr. Hüttl Tivadart, akinek dédanyja Semmelweis egyik életben maradt lánya. Az ismert szívsebész elárulta, nagy büszkeséggel tölti el, hogy kinek a leszármazottja, ugyanakkor ezzel soha nem kérkedik.

„Mi ebben nőttünk fel, sokszor elkísértük szüleinket a kórházba. A feleségem kardiológus, jómagam szívsebész vagyok, a fiam urológusnak állt, az ő felesége pedig gyerekorvos. Biztos vagyok benne, hogy az unokák közt is lesz gyógyító. Nekünk már ez a végzetünk. Az ember vállalja az örökségét annak örömével és fájó kérdéseivel együtt. Se a szakmában, sem azon kívül soha nem hozom szóba senkinek, kinek a leszármazottja vagyok, de ha valaki kérdez, szívesen beszélek róla. A fiamat viszont inspirálta a híres felmenői név" – árulta el a szakember.