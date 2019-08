Liptai Claudia közösségi oldalán árulta el: laktóz-intoleranciája van.

Rengeteg ember küzd laktóz-intoleranciával. Hírességeink közül többen is elárulták, hogy fenekestül felborította étkezésüket ez a betegség. Zimány Linda, Dukai Regina mellett most Liptai Claudia is bejelentette, nála is ezt a betegséget diagnosztizálták.

„Laktózmentesen kell élnem” – írta egy posztja mellé Clau.