Emlékszel még az idős Rose-ra a Titanicból? Ilyen lélegzetelállítóan gyönyörű volt fiatalon

A Titanic egyik legemlékezetesebb jelenete az, amikor a 101 éves Rose nosztalgikus tekintettel, az óceánba hajítja a világ legdrágább nyakékét, miközben millió néző fogja a fejét, hogy „NA NE!”. Az idős Rose-t alakító színésznő, Gloria Stuart azonban messze nem csak egy filmes nagymama volt. Július 4-én ünnepelné 115. születésnapját és ha megnézed, milyen volt fiatalon, garantáltan eláll a szavad.

A Titanic idős Rose-a mellékszerelőként lopta be magát mindenki szívébe.

Gloria Stuart 1910-ben született Kaliforniában, de nem volt az a tipikus „csillogó sztár”. A '30-as években kezdte pályafutását, és megnyerő kinézet miatt, hamar felfigyeltek rá: porcelánbaba arc, szőke loknik és az a fajta kisugárzás, amitől még egy sima sétát is vörös szőnyeggé varázsolt. Karrierje során több mint 40 filmben szerepelt – köztük olyan klasszikus horrorokban, mint A láthatatlan ember.

Fun fact: egy időre teljesen hátat fordított Hollywoodnak, festőművészként és nyomdászként dolgozott és csak jóval később tért vissza a kamerák elé. És milyen jól tette.

A Titanic után, mindenki rá volt kíváncsi.

A Titanic sikere után újra előkerültek Gloria fiatalkori képei, és az emberek nem hittek a szemüknek. A fotókon egy elegáns, ragyogó nő mosolyog vissza, akit nyugodtan nevezhetnénk a '30-as évek Margot Robbie-jának. Tökéletes arccsontok, finom báj és az a fajta természetes szépség, amit még nem árnyékolt be semmi filter vagy botox.

És bónuszként: Gloria Stuart volt az egyetlen Titanic-stábtag, aki már élt a hajó elsüllyedése idején. Bár csak 2 éves volt 1912-ben, ezzel egyfajta különleges időhíd lett a film és a valódi tragédia között.

Egy stílusos távozás

Gloria 2010-ben, 100 évesen hunyt el, stílusosan, ahogy élt. Addigra már nemcsak a Titanic legendájának része volt, hanem maga is legenda lett. Egy nő, aki fiatalon csillogott, középkorúan elvonult a reflektorfényből, majd idős korára visszatért és teljes történelmet írt.

Szóval legközelebb, amikor újranézed a Titanicot, és feltűnik az idős Rose, jusson eszedbe: ez a nő nemcsak a filmben, hanem az életben is nagy utat járt be – és fiatalon úgy nézett ki, pontosabban 25 évesen, hogy Leonardo DiCaprio is biztos meginogott volna tőle.