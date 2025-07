Jennifer Lopez megint Ben Affleckről énekel — Az új dalban a színésznek üzen, és nem hagy nyitott kérdéseket

Tavaly augusztusban adta be a válókeresetet Jennifer Lopez, aki mostanra el is vált negyedik férjétől, Ben Afflecktől, második házassági évfordulójukon. A válásuk előtt már hónapokkal arról szóltak a pletykák, hogy kezd szétesni a sztárpár házassága.

Jennifer Lopez a legújabb dalában is Ben Affleckről énekel

Forrás: AFP

Jennifer Lopez szeret Ben Affleckről énekelni

Jennifer Lopez még a házasságuk alatt, 2024 februárjában adott ki egy albumot This is Me...Now címmel, amelyen még az egekig magasztalta Ben Afflecket, és amelyik a 2002-es, első, szintén kudarcba fulladt házasságuk idején és arról készült This is Me...Then folytatása volt. Úgy tűnik, JLO szereti a Ben-témát, mert az egyik legújabb dala ismét hozzá, neki, róla szól, és persze a válásukról.

A Wreckage of You című dal szövege, amelyet a bulin is előadott, arról szól, hogy Ben Affleck roncsot csinált belőle, de ő felállt, és most erősebb, mint valaha volt.

Az egyik meghívott vendég, Edgardo Luis Rivera az Us Weekly szerint a dalról ezt mondta:

„A Wreckage of You egy popballada, amiről JLO azt mondta nekünk, hogy ő írta és vette fel két héttel ezelőtt. Azt mondta, egy hosszú turnépróba után az ágyban feküdt, amikor a dal ötlete eszébe jutott. Megemlítette, hogy a tavalyi év nagyon nehéz időszak volt számára mind magánéletileg, mind szakmailag. Le kellett mondania a turnéját, hogy csak magára tudjon koncentrálni”.

Egy másik vendég azt mesélte, hogy a Wreckage of You nagyon érzelmes, de erőt adó dal arról, hogy ki kell lépni a nem működő kapcsolatból, hogy aztán újult erővel léphess vissza az élet színpadára.