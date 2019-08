Vaginagőzölés miatt égési sérülésekkel kórházba került egy nő.

Egyre több híresség vállalta már be a vaginagőzölést, köztük például Chrissy Teigen. Most azonban kiderült, ez a különleges kúra tulajdonképpen semmit nem ér, sőt még veszélyes is lehet.

Egy 60-as éveiben járó asszonynak egy tradicionális kínai gyógyítással foglalkozó orvos tanácsolta, hogy húsz percre hajoljon rá a gőzölgő vízre, amibe gyógynövényeket áztatott. Az eljárás azonban azzal ért véget, hogy a nő égési sérülésekkel kórházba került.

Dr. Naomi Sutton a 9gagnek elmondta, a vaginagőzölésnek semmilyen bizonyított gyógyhatása nincs, és egyébként is a vagina képes az öntisztulásra, így felesleges bármi ilyennel kísérletezgetni.