Dopemannek és családjának nem volt könnyű az elmúlt időszak. A rapper édesapja, idősebb Pityinger László tavalyelőtt kapott agyvérzést, éppen akkor, amikor Dopeman fogyatékkal élő húga kikerült az intenzív osztályról.

Dopeman édesapja azóta sokkal jobban van, habár nagyon hosszú út áll mögötte. "Lebénult a jobb oldala, beszélni, járni, még nyelni is, mindent újra kellett tanulnia. Gyógytornász és logopédus foglalkozott vele, a magatehetetlenség miatt egy időre mégis depressziós lett, de végül nem adta fel a harcot" - mondta a Blikknek Dopeman, aki rendkívül büszke az édesapjára, aki azóta a jogosítványát is újra megszerezte.

Már szerencsére már távolinak tűnik az az időszak, amikor segítséget kellett fogadni, hogy Dopeman húgát és édesapját is ellássák: "Anyánk, Hédi a legcsodálatosabb nő, akit ismerek, mosolyogva teszi a dolgát, de ez a helyzet meghaladta a fizikai erejét. Hivatásos segítség nélkül nem ment volna a mosdatásuk vagy az ágyneműcsere. Apám volt az erő, de amikor ő is leesett a lábáról, akárhogy is igyekeztünk az öcsémmel segíteni, ez kevés volt" - mondta Dopeman. A rapper édesapjának felgyógyulásával végre minden visszaállt a régi kerékvágásba.