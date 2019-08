Ázsia Expressz 2: Ördög Nóri gyerekei lebetegedtek a forgatás alatt

Augusztus 26-tól lesz látható az Ázsia Expressz 2 a TV2-n. A műsorvezető Ördög Nóra lesz, aki elmondta, hogy gyerekeiket sem kímélte a forgatás alatti hőség és az azzal járó betegségek.

„A terrortámadás ellenére is azt mondom, hogy Srí Lanka fantasztikus hely, és most fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be. Ázsia a szokásos arcát mutatta, színes és mozgalmas, helyenként a mi világunknál koszosabb. Teljesen evidens volt, hogy Palival együtt megyünk, de előtte sokat tanakodtunk, hogy a gyerekeket is vigyük-e Indiába” – mondta el Ördög Nóra a Borsnak.

„Annyira rekkenő hőség volt odakint, hogy majd' húsz fokkal volt hűvösebb a hotelben. Olykor nagyon megviselte a gyerekeket, az út során egyszer rendesen meg is fáztak. Elég hosszan lábadoztak, ilyen klímában sajnos lassabban gyógyulnak. Egyszer ijedtem meg igazán, amikor nagyon magasra szökött a kisfiam láza, és nem mutatta még a megfázás tüneteit. Megrémültem, hogy nem valamilyen trópusi betegség jött-e ki rajta, mint a malária vagy a dengue-láz, de szerencsére 'csak' a klíma volt a ludas. Az utazás elôtt mindenki megkapta a szükséges oltásokat, és végig volt orvos a stábbal, ha nagyobb baj lett volna, azonnal beavatkozik” – tette hozzá a műsorvezető.