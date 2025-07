Felismerhetetlen lett a Beverly Hills-i zsaru sztárja: kukák mellett, papucsban kapták lencsevégre

Bronson Pinchot, a Beverly Hills-i zsaru franchise egyik ikonikus mellékszereplője szokatlan külsővel tűnt fel Los Angelesben. A 66 éves színészt szürke pólóban, fekete rövidnadrágban és papucsban látták sétálni a városban.

Bronson Pinchot Los Angelesben

Forrás: Northfoto

Bronson Pinchot Eddie Murphy mellett tűnt fel

A nyolcvanas évek egyik legismertebb akcióvígjáték-sorozatában Pinchot Serge, az extravagáns műkereskedő karakterét alakította, aki a Beverly Hills-i zsaru első részében, majd a harmadik filmben, végül pedig a legújabb, Beverly Hills-i zsaru: Axel F. című produkcióban is feltűnt Eddie Murphy oldalán. A színész külseje jelentősen megváltozott az elmúlt évek során, így a rajongók alig ismerték fel. Bár a Beverly Hills-i zsaru filmek hozták meg számára a szélesebb körű ismertséget, Bronson Pinchot több másik televíziós produkcióban is szerepelt: ő alakította Balki Bartokomous-t az 1980-as évekbeli Perfect Strangers című sitcomban, valamint szerepelt az 1997-es Step By Step sorozatban is.