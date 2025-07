P. Diddy karrierjének végleg befellegzett? — Jogászok latolgatják a visszatérés esélyeit

A szövetségi bíróság július 2-án bűnösnek találta a zenei mogult két rendbeli prostitúció céljából történő szállítás vádjában, miközben felmentették a súlyosabb – szexkereskedelemre és zsarolásra vonatkozó – vádak alól. A jogi szakértők szerint bár P. Diddy hírneve megrendült, a zeneipar megbocsátóbb, mint más ágazatok, így, ha letölti a börtönbüntetését, visszatérhet a színpadra.

P. Diddy visszatérhet a színpadra

Forrás: Getty Images Europe

P. Diddy karrierje nem biztos, hogy hanyatlásnak indul

„Ami a popkultúrát illeti, úgy tudom, hogy már most is bulit akarnak rendezni neki és kampányolni a szabadulásáért” – mondta Lisa Bonner szórakoztatóipar szereplőire specializálódott ügyvéd, utalva arra, hogy a közvélemény nem feltétlenül kezeli elutasítóan Combs visszatérését. „Fontos megérteni, hogy rengeteg ember állt mögötte és támogatta őt. És mi, amerikaiak, nagyon megbocsátóak vagyunk, különösen a fekete közösségben” – tette hozzá. „Kétségtelen, hogy a hírneve csorbát szenvedett, de miután felmentették a nagyon súlyos vádak alól, azt hiszem, idővel a karrierje újra fellendül” – fogalmazott Michael Bachner ügyész és hozzátette, Diddynek keményen kell dolgoznia, hogy talpra álljon anyagilag. DerOhannesian ügyvéd szerint „a szórakoztatóipar sokkal megbocsátóbb, mint más iparág, még akkor is, ha kezdetben óvatosabban fogadják”.

Tapsviharral fogadták az ítéletet

A manhattani szövetségi bíróság épülete előtt Combs hívei tapsviharral fogadták az esküdtszék döntését, néhányan még babaolajat is öntöttek magukra a rapper ikonikus stílusára utalva. Bonner ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „P. Diddy továbbra is megosztó, és sokan még mindig úgy vélik, hogy bűnös volt ezekben a vádakban, de az egyetlen dolog, ami számít, az az, hogy mit döntött az esküdtszék”

Combs hívei a bíróság előtt várták az esküdtszék döntését

Forrás: Getty Images North America

Még várni kell az ítéletre

Diddy Combs akár húsz év szabadságvesztésre is számíthat, de a jogi elemzők többsége szerint ennél enyhébb ítélet valószínű. „Ami az ítéletet illeti, maximum 18 és 24 hónap közé becsülném a büntetést” – mondta Bonner, hozzátéve, hogy Combs büntetlen előélete, valamint az erőszakos cselekmények hiánya miatt a legenyhébb kategóriában született elmarasztalás. Michael Bachner, Manhattan korábbi ügyésze szerint „az ítélet valahol három-négy év körül lesz”. A szövetségi ítélethozatal időpontját később határozzák meg. Combs várhatóan szövetségi börtöntáborba kerülhet, ahol az elítéltek „önállóan mozoghatnak a táborban”, és „kisebb valószínűséggel tapasztalnak erőszakot” – ismertette Paul DerOhannesian ügyvéd, hozzátéve, hogy a szállás többnyire „kollégiumi stílusú, nem pedig zárkás”. John W. Day ügyvéd a védőcsapat „hatalmas győzelmének” nevezte az ítéletet: „Ez azt jelenti, hogy az esküdtszék nem hitte el Cassie és Jane történeteit, akik valószínűleg azt hitték, hogy bármeddig élvezik az életet Diddyvel, és annak a világnak minden velejáróját” - fogalmazott.